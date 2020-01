Nach Kreisverkehr gegen Bäume

Drucken Lomersheim (p). Nicht schlecht staunte am Donnerstagmittag bestimmt der Fahrer eines Lkws, als er an der Kreuzung Großglattbacher Weg zur Pinacher Straße in Lomersheim von seinem eigenen Anhänger überholt wurde. Der 41 Jahre alte Lkw-Fahrer fuhr gegen... »