Nach Handkuss setzt es Schläge

Drucken Bietigheim-Bissingen (p). Die Freiwillige Feuerwehr Bietigheim ist am Sonntag gegen 3.55 Uhr mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften in die Geisinger Straße in Bietigheim ausgerückt, nachdem dort ein Brand in einer Asylunterkunft gemeldet worden war. Aus noch... »