Besigheim (p). Ein unbekannter Radfahrer streifte am frühen Dienstagabend in der Bügelestorstraße in Besigheim einen Mercedes und suchte das Weite, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Der Radler war gegen 18.10 Uhr

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen