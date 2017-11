Nach dem Unfall abgehauen

Drucken Hemmingen (p). Am Mittwoch gegen 20.30 Uhr hat sich ein Unbekannter an zwei Mülltonnen in der Freiherr-von-Varnbüler-Straße in Hemmingen zu schaffen gemacht. Der Täter zündete die beiden etwa 100 Meter auseinanderstehenden Papierabfalltonnen an und machte sich daraufhin... »