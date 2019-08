Nach dem Fest in den Graben

Mühlacker (p). Am Sonntagvormittag ist der Polizei ein Pkw gemeldet worden, der im Gewann Röhrach bei Mühlacker in einem Graben stehen würde. Eine Streife konnte kurz nach 10 Uhr den Pkw, der mit beiden Vorderrädern im Bachbett stand, feststellen. Auf der Rückbank schlief ein alkoholisierter 28-Jähriger. Er gab den Beamten gegenüber an, in der Nacht auf einem Fest gewesen zu sein und auf dem Heimweg die Kurve nicht bekommen zu haben. Ein Alcomattest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,6 Promille.