Nach dem Einparken Unfallflucht

Vaihingen (p). Am Montag hat sich zwischen 10.20 Uhr und 12.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße „Angelhof“ in Vaihingen eine Unfallflucht ereignet, zu der das Polizeirevier Vaihingen, Telefon 0 70 42 / 94 10, noch Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Vorwärtseinparken einen Mercedes und hinterließ einen Sachschaden von etwa 800 Euro. Der Unbekannte, der wohl einen roten Wagen fuhr, machte sich anschließend kurzerhand davon.