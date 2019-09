Mutter und Baby bei Kollision leicht verletzt

Enzweihingen/Hochdorf (p). Eine leicht verletzte Person und ein Schaden in Höhe von etwa 50 000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der B 10 zwischen Enzweihingen und Hochdorf ereignet hat. Ein bislang unbekannter Lenker eines grauen oder silberfarbenen VW Polo neueren Modells war auf der B 10 in Richtung Stuttgart unterwegs. Am Ende des zweispurig ausgebauten Bereichs wechselte der VW den Fahrstreifen und bremste anschließend sein Fahrzeug ohne einen ersichtlichen Grund ab. Die hinter dem VW fahrende 35-jährige Lenkerin eines Mazda musste hierauf stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Der nachfolgende 55-jährige Fahrer eines Lastwagens konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Mazda auf.

Dieser wurde daraufhin nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und kam an einem Baum zum Stehen. Der VW Polo, der durch seinen Spurwechsel den Unfall verursacht hatte, setzte seine Fahrt in Richtung Stuttgart fort. Die Fahrerin des Mazda wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Im Mazda befand sich neben der Fahrerin ein vier Wochen alter Säugling, der vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht wurde. Der Mazda der 35-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wegen des Unfalls kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in Fahrtrichtung Stuttgart. Zeugen, welche Hinweise zu dem VW Polo geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen unter Telefon 0 70 42 /94 10 in Verbindung zu setzen.