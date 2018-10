Kornwestheim (p). Eine 40-Jährige befuhr am Donnerstag gegen 16.10 Uhr mit ihrem Auto die Eastleighstraße in Kornwestheim aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung Karlstraße, als ihr kurz vor der Einmündung in die Kreuzstraße links ein Mann auffiel. Dieser stand

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen