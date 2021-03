Schwieberdingen (p). Am Montagabend gegen 21.05 Uhr meldeten mehrere Anwohner, dass im Herrenwiesenweg in Schwieberdingen am dortigen Schulzentrum eine Papiermülltonne in Brand geraten war. Diese wurde durch die Flammen komplett zerstört. Der Schaden wird auf etwa 650 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Schwieberdingen war mit zwei Fahrzeugen und 14 Wehrleuten im Einsatz.