Häfnerhaslach (p). Die bei Forst Baden-Württemberg im Forstbezirk Unterland tätigen Forstleute finden derzeit vermehrt wilde Müllablagerungen in den von ihnen betreuten Staatswald-Revieren. Selbst in Schutzgebieten wird Müll abgelagert und dadurch die Natur verunreinigt, heißt es in einer Meldung des Polizeipräsidiums

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen