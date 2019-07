Enzweihingen (p). Mit einem Mountainbike machte sich ein noch unbekannter Täter am Mittwoch zwischen 19 und 21 Uhr aus dem Staub. Das weiß-blaue Fahrrad war unverschlossen vor der Turn- und Festhalle in der Jahnhalle in Enzweihingen abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen unter der Telefonnummer 0 70 42 / 941-13 00, zu melden.