Mountainbike gestohlen

Vaihingen (p). Ein Mountainbike im niedrigen vierstelligen Wert stahl ein bislang unbekannter Dieb, der am Sonntag zwischen 13.30 und 16 Uhr in der Walter-de-Pay-Straße in Vaihingen zuschlug. Im Bereich des Freibads stand das Rad verschlossen auf