Ludwigsburg (p). Ein Mountainbike im Wert von etwa 400 Euro hat ein Dieb gestohlen, der am Dienstag zwischen 9.15 und 11 Uhr in der Karlstraße in Ludwigsburg zuschlug. Das weiß-graue Rad der Marke „Cobra“ stand im Bereich des Stadtbads und war mit einem Schloss an einem Laternenpfahl gesichert.