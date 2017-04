Schwieberdingen (p). Am Sonntag zwischen 14.30 Uhr und 20.30 Uhr ist in der Clara-Schumann-Straße in Schwieberdingen ein Dieb unterwegs gewesen. Zunächst verschaffte er sich Zugang zu einer Tiefgarage. Dort demontierte der Dieb Carbon-Anbauteile und stahl das Kennzeichen sowie den Fahrzeugschein des BMW. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf rund 3000 Euro belaufen. Hinweise an den Polizeiposten Schwieberdingen, Telefon 0 71 50 / 3 12 45.