Motorradfahrer schwer verletzt

Schwieberdingen (p). Der 63-jährige Fahrer eines Daimler-Benz war am Sonntag gegen 14 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Schwieberdingen stadteinwärts unterwegs und wollte nach links in die Hermann-Essig-Straße in Schwieberdingen einbiegen. Hierbei übersah er ein entgegenkommendes