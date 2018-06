Motorradfahrer schwer verletzt

Vaihingen (p). Am Samstag gegen 12.23 Uhr befuhr ein 50-jähriger BMW-Kradfahrer die L 1125 von Vaihingen in Fahrtrichtung Aurich. In der ersten Linkskurve geriet dieser zunächst nach rechts auf die Markierung und anschließend in den Grünstreifen, wobei er sich bei dem anschließenden Sturz schwere Verletzungen zuzog. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Da das Krad nicht mehr fahrbereit war, musste dieses abgeschleppt werden. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 2500 Euro.