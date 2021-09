Motorradfahrer schwer verletzt

Pforzheim (p). Einen Schwerverletzten und einen Schaden von rund 18 000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Samstag gegen 14.50 Uhr in der Hohenzollernstraße in Pforzheim. Ein 50-jähriger Mercedes Fahrer wollte von der Blücherstraße nach links in die Anshelmstraße abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang eines aus der Hohenzollernstraße entgegenkommenden 63-jährigen Motorradfahrers. Es kam zur Kollision, bei der der Motorradfahrer über den Mercedes geschleudert wurde und sich mehrere offene Frakturen zuzog. Der Motorradfahrer kam in ein Krankenhaus. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.