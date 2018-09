Motorradfahrer leicht verletzt

Korntal-Münchingen (p). Mit leichten Verletzungen musste der Rettungsdienst am Donnerstag einen 53 Jahre alten Motorradfahrer in ein Krankenhaus bringen, nachdem er gegen 11.50 Uhr im Ortsteil Kallenberg in einen Unfall verwickelt worden war. Von der Daimlerstraße aus wollte ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer nach links auf einen Firmenparkplatz abbiegen. Dabei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit den entgegenkommenden Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Hierbei erlitt der 53-Jährige leichte Verletzungen.