Motorrad und Roller gestohlen

Grossbottwar (p). Auf ein Motorrad und einen Roller hatten es bislang unbekannte Diebe abgesehen, die zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Donnerstag, 14.30 Uhr, in Großbottwar ihr Unwesen trieben. In der Kleinbottwarer Straße wurde ein nicht zugelassener, blauer Roller der Marke „Zhejiang Jmstar“ entwendet, der mit einem Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2017 vor einem Wohnhaus abgestellt war. Darüber hinaus ließen die Unbekannten ein Motorrad der Marke „Gilera“ mitgehen, das in der Kantstraße stand.