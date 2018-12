Drucken Defekt an Heizungsanlage Ludwigsburg (p). Ein technischer Defekt an einer Heizungsanlage hat in der Hinteren Straße des Ludwigsburger Ortsteils Poppenweiler zu einem Kaminbrand sowie in der Folge zu einem Feuerwehr-, Rettungsdienst und Polizeieinsatz geführt. Die Feuerwehr Ludwigsburg,... »