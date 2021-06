Wiernsheim (p). Am Freitagabend ereignete sich in der Talstraße in Wiernsheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem vierzehn Jahre alten Jungen, der mit einem Tretroller auf die Fahrbahn fuhr und bei der anschließenden Kollision schwer verletzt wurde. Eine 32-jährige Mercedes-Fahrerin befuhrdie Talstraße in Richtung Plattenstraße als der Junge auf die Fahrbahn fuhr ohne auf den Verkehr zu achten.