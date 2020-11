Drucken Ludwigsburg (p). Zu einem Unfall zwischen einem 63-jährigen Pedelec-Fahrer und der 69-jährigen Fahrerin eines Toyota kam es am Dienstag gegen 14 Uhr in Ludwigsburg an der Einmündung Wettemarkt/Brunnenstraße. Die Toyota-Fahrerin befuhr die Brunnenstraße in Fahrtrichtung Wettemarkt und... »