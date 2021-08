Drucken Häfnerhaslach (p). Die bei Forst Baden-Württemberg im Forstbezirk Unterland tätigen Forstleute finden derzeit vermehrt wilde Müllablagerungen in den von ihnen betreuten Staatswald-Revieren. Selbst in Schutzgebieten wird Müll abgelagert und dadurch die Natur verunreinigt, heißt es in einer... »