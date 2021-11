Mit Krücke Scheibe eingeschlagen

Ludwigsburg (p). Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle in der Osterholzallee in Ludwigsburg geben können. Ein 30-Jähriger soll am Freitag gegen 15.05 Uhr mit einer Krücke die Scheibe der Fahrplanauskunft an der Haltestelle eingeschlagen haben. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Ludwigsburg traf kurz darauf an einer Tankstelle in Tatortnähe einen 30-Jährigen an, auf den die zuvor abgegebene Personenbeschreibung passte.