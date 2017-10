Mit Alkohol im Blut rückwärts gerollt

Ludwigsburg (p). Vermutlich infolge von Alkoholeinwirkung ist ein 70-jähriger Autofahrer am Donnerstag gegen 15.15 Uhr an der Rampe des Parkhauses der Wilhelmgalerie in Ludwigsburg mit seinem Ford rückwärts gerollt und gegen den nachfolgenden Chevrolet einer 48-jährigen Frau geprallt. Dabei entstand Schaden von 5000 Euro. Polizeibeamte stellten bei der Unfallaufnahme deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung bei dem 70-Jährigen fest und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe.