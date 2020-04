Mindestabstand nicht eingehalten

Pforzheim (p). Über die Feiertage wurden die Überwachungsmaßnahmen des Polizeipräsidiums Pforzheim verstärkt. Das Präsidium zieht ein überwiegend positives Fazit: „Die große Mehrheit der Bürger hielt sich an die Kontaktbeschränkungen.“ Es gab jedoch Einzelne, die sich nicht daran hielten. Dies betraf überwiegend die Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,50 Metern oder Ansammlungen von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit. So wurden im gesamten Zuständigkeitsbereich – also neben dem Enzkreis auch Pforzheim und die Kreise Calw und Freudenstadt – 150 Verstöße festgestellt und zur Anzeige gebracht. Die Verstöße verteilen sich wie folgt: von Gründonnerstag auf Karfreitag gab es 50, von Karfreitag auf Karsamstag 38, von Karsamstag auf Ostersonntag 29 und von Ostersonntag auf gestern 33 Verstöße.