Microsoft-Betrugsmasche fordert weitere Opfer

Ludwigsburg (p). Nach wie vor kommt es in den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen zu Anrufen von falschen Microsoft-Mitarbeitern. Bereits Ende August saß eine 48-Jährige aus Bietigheim-Bissingen einem solchen Anrufer auf und überwies zweimal eine dreistellige Summe über den Bezahldienst Paypal. Ein 74-Jähriger aus Leonberg übermittelte seine Bankdaten Mitte September an einen solchen Betrüger, worauf eine dreistellige Summe von seinem Konto abgebucht wurde.

Die Cybercrime-Spezialisten der Kriminalpolizei beim Polizeipräsidium Ludwigsburg haben immer wieder Anzeigen zu dieser Betrugsmasche zu bearbeiten. In den bisher bekannten Fällen gehen die Täter stets nach demselben Muster vor. Ein angeblicher Mitarbeiter der Firma Microsoft ruft bei seinem Opfer an. Er erklärt in englischer Sprache, dass die Sicherheit des Computers gefährdet sei. Dabei handelt es sich nach Informationen der Polizei aber nicht um Mitarbeiter, die im Auftrag der Firma Microsoft tätig werden, sondern um Betrüger.

Sie verfolgen das Ziel, sich Zugang zu dem fremden Computern zu verschaffen und an die Kreditkartendaten ihrer Opfer zu gelangen. Hierzu bieten sie ihnen vermeintliche Lösungsmöglichkeiten – beispielsweise eine neue Lizenz – zum Kauf an und veranlassen sie zu einer Onlineüberweisung. Nicht selten setzen sie die Opfer zusätzlich unter Druck und drohen, dass ihr Computer bei Nichtbezahlung gesperrt wird.

Sobald den Betrügern der Zugriff ermöglicht wird, haben sie Gelegenheit, den Computer zu sperren, Schadsoftware aufzuspielen und den Betrag der durchgeführten Überweisungen zu erhöhen. Sämtliche Daten der Anrufer sind frei erfunden, sodass die polizeilichen Ermittlungen bislang kaum zum Erfolg führten.

Die Polizei empfiehlt, im Falle eines solchen Anrufs sofort und kommentarlos aufzulegen und im Schadensfall Anzeige bei der Polizei zu erstatten sowie die betroffenen Kreditkarten und das Online-Banking sofort sperren zu lassen.

Ist es zu einem Fernzugriff auf den Computer gekommen, rät die Ludwigsburger Polizei, ihn auf Schadsoftware überprüfen zu lassen. Auch die Firma Microsoft warnt auf ihrer Internetseite vor den Betrügern, die im Namen ihres Unternehmens weltweit anrufen.