Kornwestheim (p). Im Zeitraum zwischen vergangenen Mittwoch, 21 Uhr, und Freitag, 16.30 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter eine Metalltüre zu einem Übungsraum in der Stuttgarter Straße in Kornwestheim aufzuhebeln. Dies gelang nicht, so dass der Unbekannte von seinem weiteren Vorhaben abließ.