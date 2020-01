Drucken Mühlacker (p). Taucher sind in der drei Grad kalten Enz zu sehen, Rettungsboote auf dem Wasser und am Ufer, dazu zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, DLRG und Polizei: eine nach Polizeiangaben glaubhaft geschilderte Beobachtung zweier Schüler hat am... »