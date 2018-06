Mercedes beschädigt

Bieitgheim-Bissingen (p). Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag zwischen 11.30 und 12 Uhr in der Lise-Meitner-Straße in Bietigheim ereignet hat, sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 0 71 42 /40 50, nach Zeugen. Ein Fahrzeuglenker beschädigte einen Mercedes, der auf dem Lidl-Parkplatz abgestellt war. Hierbei entstand auf noch unbekannte Weise ein Schaden von etwa 250 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub.