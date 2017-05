Mehrere Versionen zum Unfallhergang

Möglingen (p). Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall in Möglingen, insbesondere den Fahrer eines Motorrollers: Am Freitag um 17.10 Uhr parkte ein 36-jähriger Fahrer eines BMW rückwärts aus einer Parklücke in der Raitestraße aus. Wie die Polizei berichtet, hat er hierbei vermutlich einen anderen, hinter ihm auf der Raitestraße stehenden BMW eines 27-Jährigen übersehen und diesen mit seiner Anhängekupplung touchiert. Zum Unfallhergang gibt es jedoch gegensätzliche Schilderungen der Unfallbeteiligten. Der ausparkende BMW-Fahrer gab an, dass er gestanden und der andere auf ihn aufgefahren sei. Beim Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 1500 Euro. Zum Unfallzeitpunkt stand hinter den beteiligten Fahrzeugen ein Fahrer eines Motorrollers, der hilfreiche Schilderungen zum Unfallhergang machen könnte. Er wird gebeten sich beim Polizeirevier Kornwestheim, Telefon 0 71 54 / 1 31 30, zu melden.