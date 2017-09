Vaihingen (p). Mit Zigaretten in vierstelligem Wert machten sich bislang unbekannte Diebe davon, die am Sonntag zwischen 13 und 16 Uhr eine Tankstelle in der Stuttgarter Straße in Vaihingen heimgesucht hatten. Auf noch ungeklärte Weise gelangten sie in einen Lagerraum, aus dem sie mehrere Stangen Zigaretten stahlen. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Vaihingen, Telefon 0 70 42 / 94 10.