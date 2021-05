Medizinische Ursache als Grund

Ludwigsburg (p). Der Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstag gegen 18.30 Uhr ein 51-jähriger Motorradfahrer auf der Wilhelmstraße in Ludwigsburg ums Leben kam, ist wahrscheinlich nicht auf Raserei oder Posingverhalten, sondern auf eine medizinischen Ursache zurückzuführen. Das haben die bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ergeben, die sich dabei auf Zeugenaussagen und ärztliche Feststellungen stützen. Der 51-Jährige hatte vor dem Unfall an einer roten Ampel gewartet. Nach dem Anfahren bemerkten Zeugen bei ihm plötzlich unsichere Fahrweise und letztlich starkes Beschleunigen.