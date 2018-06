Mazda beschädigt und geflüchtet

KLeinsachsenheim (p). Ein Mazda, der auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Lohnunternehmens im Heinzenberger Weg in Kleinsachsenheim geparkt war, ist zwischen Freitag, 18.45 Uhr, und Sonntag, 14.30 Uhr, von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt worden. Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. In der Nähe der Unfallörtlichkeit fand am Freitagabend eine Veranstaltung mit mehreren Hundert Besuchern statt. Das Polizeirevier Vaihingen sucht zu der Unfallflucht Zeugen.