Drucken Bietigheim-Bissingen (p). Zwei Sicherheitsdienstmitarbeiter befanden sich am Montag gegen 17 Uhr im Rahmen eines Überwachungsauftrags in der Bahnhofstraße in Bietigheim-Bissingen im Bahnhofsgebäude. In der dortigen Unterführung wurden sie auf das Musizieren eines jungen Mannes auf seiner Kistentrommel... »