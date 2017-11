Mann würgt und beleidigt Autofahrer

Pforzheim (p). Wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt die Polizei Pforzheim, Telefon 0 72 31 / 1 86 33 11, gegen einen noch nicht bekannten Autofahrer, der am Dienstag gegen 16 Uhr auf der Kanzlerstraße in Pforzheim einen anderen Fahrzeugführer würgte. Offenbar war der Fahrer eines weißen Nissan Juke mit Pforzheimer Kennzeichen beim Einfädelungsvorgang beim Kreisverkehr Kanzlerstraße/Ecke Gesellstraße mit dem Fahrverhalten des hinter ihm stehenden Audifahrers nicht einverstanden. Der als muskulös beschriebene etwa 50 bis 55 Jahre alte Nissanfahrer stieg aus und öffnete die Fahrertür des hinter ihm stehenden Autos. Er beleidigte in russischer Sprache den Audifahrer und würgte ihn. Erst nachdem mehrere Autofahrer hupten, ließ er von ihm ab und fuhr in Richtung Innenstadt davon.