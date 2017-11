Mann soll Frau unsittlich berührt haben

Ludwigsburg (p). Die Polizei sucht Zeugen zu einem Fall von sexueller Belästigung: Ein 27-jähriger Mann hat gestern gegen 17.45 Uhr in einer S-Bahn der Linie S 5 zwischen Feuerbach und Ludwigsburg eine 16-jährige Reisende offenbar am Gesäß und unterhalb der Brust unsittlich berührt. Nach jetzigem Kenntnisstand soll er der jungen Frau und ihrer 27-jährigen Begleiterin anschließend in Ludwigsburg am Bahnsteig 2 sein Geschlechtsteil gezeigt haben. Wie die Polizei weiter berichtet, soll laut Aussage der 16-Jährigen der mutmaßliche Täter zudem versucht haben, einen bislang unbekannten Mann in der S 5 zu schlagen. Eine alarmierte Streife des Polizeireviers Ludwigsburg traf den deutschen Staatsangehörigen vor Ort an und nahm ihn vorläufig fest. Bei ihm fanden die Beamten einen Geldbeutel mit einer rumänischen Identitätskarte auf. Die Ermittlungen zur Herkunft der Geldbörse dauern noch an. Er wurde an eine Streife des Bundespolizeireviers Stuttgart übergeben. Der mit knapp 3,4 Promille alkoholisierte Mann verbrachte die Nacht auf dem Revier in Stuttgart. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, insbesondere der noch unbekannte Mann, werden gebeten sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 0 7 11 / 87 03 50 zu melden.