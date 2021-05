Remseck (p). Ein 30-Jähriger, der sich in einem offensichtlichen psychischen Ausnahmezustand befand, legte sich am Dienstag gegen 18.10 Uhr in der Hochberger Straße in Remseck–Hochdorf mit mehreren Polizeibeamten und einem Diensthund an. Zuvor soll der Mann Passanten angegangen haben

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen