Mann bespuckt Radfahrerin

Sachsenheim (p). Nach einer Spuckattacke in Sachsenheim am frühen Donnerstagmorgen sucht die Polizei Zeugen. Gegen 5.55 Uhr war eine 61-jährige Radfahrerin auf der Heinrich-Heine-Straße unterwegs und wollte in den dortigen Kreisverkehr zur Goethestraße in Richtung Industriegebiet einfahren. Von links näherte sich zu diesem Zeitpunkt ein noch ungekannter Fußgänger, der die Heinrich-Heine-Straße überqueren wollte. Nach bisherigen Erkenntnissen musste der Fußgänger wegen der Radfahrerin kurz stehen bleiben. Offenbar war er hierbei so erbost, dass er in ihre Richtung spuckte. Ob bei der Spuckattacke die 61-jährige Frau auch getroffen wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Die schockierte Radfahrerin setzte daraufhin ihre Fahrt fort und verständigte die Polizei zu einem späteren Zeitpunkt. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen Mann handeln, der etwa 1,85 Meter groß ist. Zur Tatzeit trug er einen Bart und eine Jacke mit Kapuze. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Körperverletzung und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0 71 47 / 27 40 60 zu melden.