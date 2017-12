Mann beschimpft Gäste stundelang

Sachsenheim (p). Polizeigewahrsam für alkoholisierten 32-Jährigen: Der Mann hatte am Dienstag in einer Bar in der Hauptstraße in Sachsenheim die Gäste und zu guter Letzt auch hinzugerufene Polizeibeamte mehrfach beleidigt. Der Mann war alkoholisiert und begann ab 16.30 Uhr über mehrere Stunden hinweg die Anwesenden zu beschimpfen. Dabei soll er auch politische Parolen ausgestoßen haben. Da er sich von den Polizisten nicht beruhigen ließ, nahmen sie ihn mit zum Revier. Mit richterlicher Anordnung verbrachte er die Nacht in den dortigen Gewahrsamseinrichtungen.