Mann bedroht Polizisten

Ludwigsburg (p). Wegen Leistungsbetrug und Widerstand gegen Polizeibeamte wird sich ein 43-jähriger Mann verantworten müssen, der am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr am Omnibusbahnhof in Ludwigsburg in ein Taxi gestiegen war und sich nach Eglosheim fahren