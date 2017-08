Männer schlagen aufeinander ein

Pforzheim (p). Die Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Nord haben es am Sonntag gleich zweimal mit Schlägereien zu tun bekommen. Zunächst wurden die Polizisten gegen 1.30 Uhr in die Hohenstaufenstraße gerufen, wo eine vierköpfige Männergruppe in einem Café andere Gäste provozierte. Der Konflikt eskalierte vor der Gaststätte, indem die Männer aufeinander einschlugen. Die Provokateure suchten das Weite, während ein 34-Jähriger und ein 30-Jähriger verletzt wurden und in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Gegen 13.45 Uhr mussten die Polizisten in den Eutinger Talweg ausrücken, weil sich dort zwei Männer in die Haare geraten waren. Im Laufe von verbalen Streitigkeiten soll ein 41-Jähriger seinem 48-jährigen Kontrahenten mit einem Schlagstock auf den Kopf geschlagen haben. Dieser wehrte sich mit Fäusten und Tritten.