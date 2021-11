Drucken Bietigheim-Bissingen (p). Ein 25-Jähriger hat am Sonntagnachmittag am Bahnhof Bietigheim-Bissingen und in einer S-Bahn zwei 15-jährige Jugendliche sexuell belästigt und einen einschreitenden 43-Jährigen angegriffen. Bisherigen Informationen zufolge hielt er sich zunächst gegen 16.30 Uhr am Busbahnhof auf.... »