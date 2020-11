Leihwagenfahrer viel zu schnell unterwegs

Pforzheim (p). In Pforzheim ist es am Samstag gegen 0.40 Uhr auf der Wurmberger Straße zu einem Verkehrsunfall mit fünf Verletzten gekommen. Der 25-jährige Fahrer eines BMW-Leihwagens war offensichtlich mit stark überhöhter Geschwindigkeit an Zeugen rechts vorbeigefahren und hatte dann in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Dabei kam er auf die Gegenfahrbahn und prallte auf den VW eines 27-Jährigen. Der auf dem VW folgende Skoda konnte nicht mehr ausweichen und prallte dagegen.