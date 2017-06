Leicht verletzter Rollerfahrer

Steinheim (p). Das Polizeirevier Marbach, Telefonnummer 0 71 44 / 90 00, sucht Zeugen, die einen Verkehrsunfall beobachten konnten, der sich am Donnerstag gegen 15.10 Uhr in Steinheim ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 79 Jahre alter Rollerfahrer auf der Riedstraße und wollte an der Kreuzung zur Murrer Straße nach links in Richtung Innenstadt abbiegen. Zeitgleich näherte sich jedoch aus der Gegenrichtung eine vorfahrtsberechtigte 46-jährige Opel-Fahrerin, die auf der Bahnhofstraße fuhr und mutmaßlich geradeaus auf der Riedstraße weiterfahren wollte. Als sie in den Kreuzungsbereich einfuhr, musste sie aufgrund des abbiegenden Rollerfahrers zunächst anhalten. Nachdem der Rollerfahrer abgebogen war, setzte sie ihre Fahrt fort und stieß vermutlich aus Unachtsamkeit mit einer von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 25-jährigen Hyundai-Fahrerin zusammen, die auf der Murrer Straße in Richtung Murr unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde die Opel-Fahrerin leicht verletzt und es entstand einSchaden von etwa 7500 Euro. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach dem Unfall hielt der Rollerfahrer kurz an und unterhielt sich mit einer der beiden Unfallbeteiligten. Ohne Angabe seiner Personendaten setzte er anschließend seine Fahrt unbeirrt fort. Anhand eines abgelesenen Kennzeichens konnte der 79-jährige Rollerfahrer durch die Polizei mittlerweile jedoch ermittelt werden. Dennoch werden noch weitere Zeugen zu dem Vorfall gesucht. Diese bittet die Polizei, sich bei ihr zu melden.

Fahrrad vor Discounter gestohlen

Pleidelsheim (p). Dieb nutzt die Gunst der Stunde: Am Donnerstag gegen 17 Uhr ist es in der Marbacher Straße in Pleidelsheim zu einem Fahrraddiebstahl gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 17-jähriger Jugendlicher sein Mountainbike vor dem dortigen Netto-Markt abgestellt und sich anschließend in den Discounter begeben. Nach wenigen Minuten verließ er das Geschäft und musste feststellen, dass sein unverschlossenes Fahrrad von einem bislang unbekannten Täter mitgenommen worden war. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein weißes Herren-Mountainbike der Marke Merida, dessen Wert sich auf etwa 450 Euro beläuft. Der Polizeiposten Freiberg, Telefon 0 71 41 / 64 37 80, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Fahrzeug eingedellt

Bietigheim-Bissingen (p). Ein bislang unbekannter Täter hat sich in der Nacht zum Mittwoch an einem Nissan Pulsar zu schaffen gemacht, der in der Grünwiesenstraße in Bietigheim in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses abgestellt war. Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand dellte er das Fahrzeug an mehreren Stellen ein.