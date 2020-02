Lastwagenfahrer beschädigt Firmentor

Ensingen (p). Das Polizeirevier Vaihingen sucht unter der Telefonnummer 0 70 42 / 94 10 nach Zeugen, die am Montag zwischen 14.30 und 19 Uhr eine Unfallflucht in der Otto-Hahn-Straße in Ensingen beobachtet haben. Ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer beschädigte das Tor der Zulieferereinfahrt einer Firma. Der Unbekannte prallte aus bislang unbekannter Ursache gegen das Rolltor, das hierdurch aus der Schiene gedrückt wurde. Das Tor kippte in der Folge und wurde verbogen. Dies führte wiederum dazu, dass auch eine Schranke beschädigt und die an das Tor angrenzende Umzäunung aus dem Erdreich gerissen wurde. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 20 000 Euro geschätzt. Statt sich jedoch um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub.