Lastwagen macht sich aus dem Staub

Drucken Pforzheim (p).Ein dreister Trickdieb gab sich am Donnerstagvormittag in einem in der Bissinger Straße in Pforzheim gelegenen Seniorenheim als Fensterputzer aus und stahl einer Bewohnerin Schmuck. Nach den Erkenntnissen des Polizeireviers Pforzheim-Nord erschlich sich der Mann unter... »