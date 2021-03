Laptoptasche gestohlen

Ludwigsburg (p). Auf dem Parkplatz Breuningerland, der sich in der Heinkelstraße in Ludwigsburg-Nord befindet, machte sich am Mittwoch zwischen 17.15 und 17.30 Uhr ein bislang unbekannter Täter an einem schwarzen BMW zu schaffen. Der Unbekannte