Lange Staus nach Auffahrunfällen

Drucken Eutingen (p). Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat sich am Sonntag gegen 15.25 Uhr in Eutingen auf der Bundesstraße 10 in Höhe des Park- und Ride-Parkplatzes ereignet. Eine 28-jährige Autofahrerin erkannte einen Rückstau zu spät. Sie versuchte... »