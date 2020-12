Drucken Schläge nach einem Hinweis Bietigheim-Bissingen (p). Nachdem ein 37-Jähriger am Donnerstag einen Passanten am Bahnhofsplatz in Bietigheim-Bissingen auf die Maskenpflicht hinwies, wurde er von dessen Begleiter ins Gesicht geschlagen. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.20 Uhr. Das... »